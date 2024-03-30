Расчёт «Гиацинт-Б» нанёс удары по позициям ВСУ на белгородском направлении
Минобороны: пушки «Гиацинт-Б» поразили позиции ВСУ на белгородском направлении
Белгород, 30 марта, 2024, 05:57 — ИА Регнум. В Минобороны рассказали, что расчёты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» ВС РФ продолжают наносить сокрушительные удары по позициям ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.
Бойцы наносят огневое поражение по живой силе и скоплению военной техники украинских боевиков.
На кадрах Минобороны видно, как пушки поражают миномётные расчёты ВСУ в лесополосе. Для корректировки артиллерийского огня применяются беспилотники, с помощью дронов непрерывно отслеживается передвижение противника.
«Гиацинт-Б» стреляет на дальностях свыше 20 км, ежедневно уничтожая военные объекты, фортификационные сооружения и технику боевиков. Также расчёты ведут контрбатарейную борьбу и наносят удары по тылу противника, что мешает ему наступать и закрепиться на передних рубежах. Тут очень важны скорость, обязательно точность, конечно, маскировка», — добавили в оборонном ведомстве.
При этом такие бои длятся недолго, что доказывает огневое превосходство российской армии, уточнили в Минобороны.
Как сообщало ИА Регнум, ВС РФ продвигаются на фронте, в то время как ВСУ испытывают трудности с количеством оружия. Об этом в интервью немецкой газете Bild заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.
Змиевская ТЭС в Харьковской области Украины была полностью разрушена в результате удара российской армии 22 марта, подтвердило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на компанию «Центрэнерго».
Газета Financial Times написала, что Россия завладела инициативой из-за провального контрнаступления ВСУ летом 2023 года, дефицита у противника боеприпасов и живой силы. К тому же у ВСУ не было надёжных оборонительных линий, поэтому подразделения ВС РФ уверенно продвигались вперёд и брали под контроль участки вдоль линии фронта.