Белгород, 30 марта, 2024, 05:57 — ИА Регнум. В Минобороны рассказали, что расчёты буксируемых пушек «Гиацинт-Б» группировки войск «Запад» ВС РФ продолжают наносить сокрушительные удары по позициям ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе на территории Украины.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM 152-мм орудие 2А36 «Гиацинт-Б»

Бойцы наносят огневое поражение по живой силе и скоплению военной техники украинских боевиков.

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На кадрах Минобороны видно, как пушки поражают миномётные расчёты ВСУ в лесополосе. Для корректировки артиллерийского огня применяются беспилотники, с помощью дронов непрерывно отслеживается передвижение противника.

«Гиацинт-Б» стреляет на дальностях свыше 20 км, ежедневно уничтожая военные объекты, фортификационные сооружения и технику боевиков. Также расчёты ведут контрбатарейную борьбу и наносят удары по тылу противника, что мешает ему наступать и закрепиться на передних рубежах. Тут очень важны скорость, обязательно точность, конечно, маскировка», — добавили в оборонном ведомстве.

При этом такие бои длятся недолго, что доказывает огневое превосходство российской армии, уточнили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, ВС РФ продвигаются на фронте, в то время как ВСУ испытывают трудности с количеством оружия. Об этом в интервью немецкой газете Bild заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

Змиевская ТЭС в Харьковской области Украины была полностью разрушена в результате удара российской армии 22 марта, подтвердило украинское издание «Страна. ua» со ссылкой на компанию «Центрэнерго».

Газета Financial Times написала, что Россия завладела инициативой из-за провального контрнаступления ВСУ летом 2023 года, дефицита у противника боеприпасов и живой силы. К тому же у ВСУ не было надёжных оборонительных линий, поэтому подразделения ВС РФ уверенно продвигались вперёд и брали под контроль участки вдоль линии фронта.