Москва, 29 марта, 2024, 21:07 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 20:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сообщило оборонное ведомство в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один человек погиб в результате удара беспилотника ВСУ в многоквартирный жилой дом. Пострадали три человека.

Губернатор выразил соболезнования близким погибшего.

29 марта Минобороны сообщало, что над территорией Белгородской области около 10:00 мск был сбит беспилотник ВСУ самолётного типа и таким образом была пресечена попытка совершить террористическую атаку.