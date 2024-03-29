Москва, 29 марта, 2024, 15:20 — ИА Регнум. Так называемая «формула мира» главы киевского режима Владимир Зеленского, которую предполагается обсуждать на конференции по урегулированию украинского конфликта в Швейцарии, является «алхимией», заявила 29 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Кряжев/РИА Новости

Россия не будет принимать участие в этой встрече, добавила она.

«По поводу «конференции в Швейцарии» и «формулы мира». Россия не намерена принимать участие в этой конференции, а «формула Зеленского» — это алхимия», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры Москвы и Киева могут пройти между вторым и третьим «мирными саммитами» в Швейцарии, где предполагается обсудить так называемую «формула мира» Зеленского. Переговоры должны также основываться на указанной «формуле», которая может быть скорректирована в ходе обсуждения без представителей РФ, сказал Кулеба.

Заявления МИД Украины о возможных переговорах с Россией противоречат ранее введённому Зеленским запрету на переговоры с РФ, а попытки навязать России «правила» для проведения подобных переговоров неприемлемы, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Захарова ранее заявляла, что Россия не примет участия в конференции в Швейцарии, даже если получит официальное приглашение. Проведение форума в предложенном формате лишено смысла, поскольку его предполагается посвятить продвижению ультимативной «формулы Зеленского», сказала она. К тому же Швейцария не может служить площадкой для миротворческого саммита — это предполагает нейтральный статус, который Швейцария уже утратила, отметила представитель МИД РФ.

Кремль и МИД ранее неоднократно отмечали, что Россия готова к мирному урегулированию ситуации на Украине при условии выполнения всех требований, поставленных перед началом СВО, и при условии признания новых территориальных реалий — возвращения четырёх регионов в состав России в 2022 году, подчёркивая, что в ином случае СВО будет продолжена.