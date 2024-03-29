Москва, 29 марта, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Сдавший квартиру исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов обжаловал свой арест. Об этом 29 марта сообщили в Басманном суде Москвы.

Суды общей юрисдикции города Москвы Алишер Касимов

Отмечается, что в суд поступила апелляционная жалоба на постановление Басманного суда Москвы о заключении Касимова под стражу.

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Как сообщало ИА Регнум, уроженец Киргизии, российский гражданин Алишер Касимов, сдавший квартиру обвиняемым в нападении на «Крокус Сити Холл», — восьмой фигурант уголовного дела о теракте. Он арестован по решению Басманного суда 26 марта. В суде Касимов заявил, что ничего не знал о планах террористов, они откликнулись на объявление о сдаче жилья в подмосковном Путилкове.

По данным следствия, в Путилкове Касимов сдавал одну из двух своих квартир. При этом, отмечали СМИ, в объявлении присутствовало строгое требование к жильцам — только славяне. Но Касимов своё же условие и нарушил. Младший брат арестованного Яхеиддин рассказал, что родственники, в том числе родной отец, знали только о первой квартире, в которой 32-летний Касимов жил с женой и маленькими детьми. По словам Яхеиддина, семья шокирована арестом Алишера.

Касимов владеет небольшим кафе на Волоколамском шоссе, 27 марта оно закрылось. В 2021 году закрылось другое кафе, которым он управлял вместе с братом.

Ранее источник сообщил, что четверым фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» вменяется пособничество террористам, так как они знали об их намерениях. Речь идёт об Исроиле Исломове и двух его сыновьях, Аминчоне и Диловаре, которые продали террористам автомобиль Renault, и Касимове, который сдал им квартиру.