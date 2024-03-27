Москва, 27 марта, 2024, 10:51 — ИА Регнум. Кафе «Чайхана», которым предположительно владеет один из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов, прекратило работу. Об этом сообщает 27 марта «РИА Новости».

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Все двери в «Чайхане» на Путилковском шоссе закрыты, объявлений о дальнейшем графике работы нет. Закрыта и баня, расположенная по соседству. На двери висит записка о том, что заведение пока не работает.

«Вот этот «Крокус Сити»… терроризм, поэтому там закрыто вот это кафе соседнее… «Чайхана» закрыта, нам тоже сказали закрыть», — сказал корреспонденту работник бани.

Как сообщало ИА Регнум, уроженец Киргизии, российский гражданин Алишер Касимов — восьмой фигурант уголовного дела о теракте, сдавший квартиру обвиняемым в нападении на «Крокус Сити Холл». Он арестован по решению Басманного суда 26 марта. В суде Касимов заявил, что ничего не знал о планах террористов, они откликнулись на объявление о сдаче жилья в подмосковном Путилково.

По данным следствия, в Путилково Касимов сдавал одну из двух своих квартир. При этом, отмечали СМИ, в объявлении присутствовало строгое требование к жильцам — только славяне. Но Касимов своё же условие и нарушил. Младший брат арестованного Яхеиддин рассказал, что родственники, в том числе родной отец, знали только о первой квартире, в которой 32-летний Касимов жил с женой и маленькими детьми. По словам Яхеиддина, семья шокирована арестом Алишера.

Касимов владеет небольшим кафе на Волоколамском шоссе. В 2021 году закрылось другое кафе, которым он управлял вместе с Яхеиддином.

Вечером 22 марта группа вооружённых людей ворвалась в здание «Крокус Сити Холла» и открыла огонь по людям в фойе и концертном зале. Затем нападавшие совершили поджог. По последним данным СК, от ранений и последствий пожара погибли 139 человек.

Четверых предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области, они ехали в автомобиле к границе с Украиной. Их арестовали по решению суда 26 марта. Всего, по информации ФСБ, задержаны 11 человек.