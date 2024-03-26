Москва, 26 марта, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Брат Алишера Касимова, предполагаемого сообщника террористов, расстрелявших людей в «Крокус Сити Холле», только сейчас узнал, что у того была ещё одна квартира в подмосковном Путилково. Именно это второе жильё Алишер, по данным следствия, и сдавал террористам.

Владимир Астапкович/РИА Новости Восьмой фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишер Касимов в Басманном суде

«Ни я, ни отец не знали, что у него есть вторая квартира. Только та одна в Путилково, в которой он живёт с семьёй. Про первую (квартиру) я знал, где он с детьми с женой живёт. Про вторую я узнал вчера. Его отец родной тоже не о чём не знал. Я в шоке», — сказал Яхеиддин Касимов в беседе с ИА Регнум.

По данным ИА Регнум, 32-летний Алишер Касимов женат, у него трое маленьких детей. По образованию он повар, сейчас владеет небольшим кафе на Волоколамском шоссе. Раньше вёл бизнес вместе с младшим братом Яхеиддином, но в 2021 году, кафе, которым они владели, закрылось.

Как добавил брат подозреваемого, он не общается с Алишером порядка трёх лет.

При этом сам Алишер на заседании суда заявил, что якобы не знал, кому сдаёт квартиру — просто разместил объявление. По данным СМИ, в этом объявлении указывалось строгое требование к жильцам — только славяне. Однако в итоге Касимов своё же условие и нарушил.

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершёл 22 марта перед концертом. Четверо мужчин в камуфляже и без масок расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых — дети. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны — они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Всего задержаны 11 человек, восемь уже арестованы.

Путин подчеркнул, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент заверил, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

26 марта глава ФСБ Александр Бортников заявил, что за терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле» стоят США, Британия и Украина. Заказчики атаки пока не установлены, но уже очевидно, что западные и украинские спецслужбы имели непосредственное отношение к его подготовке, объяснил директор ФСБ.