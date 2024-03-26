Москва, 26 марта, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Алишера Касимова. Об этом 26 марта сообщил корреспондент ИА Регнум.

Суды общей юрисдикции города Москвы Алишер Касимов

Суд решил удовлетворить ходатайство следствия, в отношении Касимова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 мая.

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Ранее Следственный комитет России попросил суд арестовать Касимова по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». На заседании суда обвиняемый заявил, что не знал о планах террористов, а просто сдал им квартиру.

Также ИА Регнум стало известно, что Касимов родился в Ошской области Киргизии, женат, имеет четверых детей. Он предприниматель, владеет небольшим кафе. При этом его сотрудники оказались не в курсе, что их начальник проходит подозреваемым по делу о теракте. Касимов про теракт в «Крокус Сити Холле» почти не говорил, не вдавался в подробности и ни с кем не обсуждал.

Всего силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых нападавших. Один из них признался, что ему пообещали выплатить 500 тыс. рублей за участие в атаке.

В ФСБ сообщили, что террористы, совершившие нападение, имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.

Накануне Басманный районный суд Москвы арестовал трёх фигурантов уголовного дела о террористической атаке. Ранее четверо обвиняемых были заключены под стражу решением суда.