Москва, 28 марта, 2024, 14:11 — ИА Регнум. В России по требованию Роскомнадзора за последние двое суток заблокировали 11 Telegram-каналов, где якобы анонсировались новые теракты. Об этом 28 марта сообщили в пресс-службе ведомства.

Zuma/TASS

Там отметили, что ведомство ускорило выявление и проверку Telegram-каналов — фиксирует создание каналов, якобы анонсирующих новые теракты.

«Такие каналы создаются для запугивания населения. За последние двое суток был ограничен доступ к 11 подобным каналам», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 28 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не собираются блокировать Telegram, но его основателю Павлу Дурову следует уделить больше внимания тому, кто и для чего им пользуется.

По словам представителя Кремля, террористы стали чаще обмениваться информацией через Telegram. Этот ресурс — уникальный и феноменальный с технологической точки зрения — всё больше становится инструментом в их руках.