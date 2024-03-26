Москва, 26 марта, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Россиянам нужно быть бдительными из-за поступающих с Украины провокационных телефонных звонков и сообщений с призывами к террористическим актам в РФ. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ведомство обратило внимание, что родителям нужно предостеречь несовершеннолетних детей от общения с авторами поступающих провокаций. В сообщении уточняется, что обращение силовиков связано с резко возросшим после теракта в «Крокус Сити Холле» количеством подобных звонков и сообщений.

«Они поступают с подменных номеров с территории Украины и содержат призывы к осуществлению террористических актов на территории РФ, а именно в торговых центрах, на объектах транспортной и социальной инфраструктуры, а также предложения подросткам за деньги совершать теракт. ЦОС ФСБ России призывает граждан бдительно реагировать на данные провокации», — говорится в сообщении.

Кроме того, ЦОС ФСБ напомнил, что во всех подобных случаях жителям России необходимо информировать правоохранительные органы.

Как передавало ИА Регнум, 22 марта в подмосковном ТРЦ «Крокус Сити Холл» произошёл террористический акт. Вечером туда ворвались вооружённые боевики, которые сначала расстреляли охрану и посетителей у входа, а затем проследовали в здании в зал, где должен был пройти концерт группы «Пикник». Там террористы открыли огонь по ожидавшим выступления людям. По свидетельствам очевидцев, нападавшие подожгли кресла. Позже подозреваемых в совершении теракта задержали в Брянской области в сотне километров от границы с Украиной.

Число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 139 человек, сообщил 25 марта в ходе доклада президенту России Владимиру Путину глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Погибли в том числе трое детей. От огнестрельных ранений скончались 40 человек, от пожара — 45, рассказал председатель СК.