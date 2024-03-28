Москва, 28 марта, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Российские власти не собираются блокировать Telegram, но его основателю Павлу Дурову следует уделить больше внимания тому, кто и для чего им пользуется. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Нет, никаких планов таких в настоящий момент нет», — ответил он на вопрос о возможности блокировки Telegram на территории России.

По словам представителя Кремля, террористы стали чаще обмениваться информацией через Telegram. Этот ресурс — уникальный и феноменальный с технологической точки зрения — всё больше становится инструментом в их руках и используется в террористических целях.

В этой связи российское руководство ожидало бы от Павла Дурова большего внимания, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, в 2018–2020 годах доступ к мессенджеру Telegram ограничивали в России из-за вступления в силу так называемого закона Яровой. Он обязал операторов связи хранить записи телефонных сообщений и интернет-трафика клиентов на протяжении полугода. Пакет содержит требование о предоставлении по запросу властей ключей для расшифровки переписки пользователей.