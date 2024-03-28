Москва, 28 марта, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Министр иностранных дел и Восточноафриканского сотрудничества Объединенной Республики Танзании Джануари Макамба решительно осудил варварский теракт в концертном зале «Крокус Сити Холла». Об этом он сообщил в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщило внешнеполитическое ведомство.

Dmitry Golubovich/Global Look Press

«Он выразил глубокие соболезнования и попросил передать слова поддержки и сочувствия семьям погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении МИД РФ.

Как передавало ИА Регнум, ранее лидеры и официальные представители ряда государств выразили соболезнования президенту России Владимиру Путину, семьям погибших и потерпевших в террористическом акте в «Крокус Сити Холле». Также они осудили теракт.

Среди них президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин, власти Финляндии, Аргентины, Бразилии, Чили, Израиля, Италии и многих других стран.

Вместе с тем, власти США после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» сообщили, что не намерены оказывать помощь России в сфере безопасности.

МИД РФ назвал такое заявление Штатов аморальным. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что аморальное поведение напоказ стало «новой нормальностью» для либеральных демократий.

Также она выразила возмущение поведением США в вечер, когда произошёл террористический акт. Вашингтон сразу же, не дожидаясь результатов расследования и даже первых версий, сообщил, что Украина к этому непричастна. По последним данным, жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 143 человека.