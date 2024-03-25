Москва, 25 марта, 2024, 19:37 — ИА Регнум. Аморальное поведение напоказ стало «новой нормальностью» для либеральных демократий. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дер России Мария Захарова в Telegram-канале в ответ на заявление Вашингтона, что США не намерены оказывать помощь России в сфере безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Демонстративное аморальное поведение стало «новой нормальностью» в либеральных демократиях», — написала она.

Захарова привела в своём посте соответствующее заявление Белого дома, касающееся теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске.

«США не намерены оказывать помощь России в сфере безопасности после теракта в Подмосковье», — говорится в нём.

Как сообщало ИА Регнум, 22 марта, в вечер совершения теракта в «Крокус Сити Холле», Мария Захарова возмутилась высказываниями Белого дома в разгар трагедии о непричастности кого-либо к теракту. Она подчеркнула, что если у США всё же нет данных о случившемся, то у американской стороны нет права защищать какие-то силы.

Вашингтон заявил, что не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. При этом администрация США утверждала, что не располагала информацией о подготовке этой атаки.