Таллин, 28 марта, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Эстония отправит одного военного для защиты судов в Красном море от хуситов из движения «Ансар Алла» в рамках военно-морской операции ЕС Aspides («Щиты»), заявил 28 марта министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передаёт ERR.

Wang Shang/XinHua/Global Look Press

Эстонский военный будет находиться на итальянской базе. Предположительно, это будет штабной офицер или унтер-офицер. Для участия в миссии направят военного с юридическим образованием, опытом работы в ВМФ или специалиста по логистической поддержке, в зависимости от решения союзников, сказал Певкур.

Эстония в ходе работы в зоне Красного моря, которое является очень важным торговым путем, может получить опыт в проведении военно-морских операций, добавил министр обороны Эстонии.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта «Ансар Алла» осуществило испытание гиперзвуковой ракеты с высокой поражающей способностью. 15 марта хуситы атаковали в Красном море израильское коммерческое судно Pacific 01 и эсминец ВМС США. По эсминцу выпустили несколько противокорабельных ракет. 9 марта военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил о нанесении ударов по коммерческому судну и нескольким американским эсминцам в Красном море и Аденском заливе. По его словам, для атак применяли противокорабельные ракеты и беспилотники.

При этом хуситы якобы пообещали России и Китаю, что их суда не будут подвергать нападениям в Красном море и Аденском заливе, сообщило 21 марта агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. В обмен от Москвы и Пекина хуситы якобы ожидают политической поддержки в международных структурах, в первую очередь — в Совбезе ООН. Нельзя исключать, что хуситы действительно предпринимают такие попытки, отмечал в беседе с ИА Регнум арабист Андрей Зелтынь.

Евросоюз начал операцию Aspides по обеспечению безопасности судоходства в Красном море 19 февраля. Предполагается, что она продлится год.