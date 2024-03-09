Сана, 9 марта, 2024, 11:08 — ИА Регнум. Боевики йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) нанесли удары по коммерческое судно и нескольким американским эсминцам в Красном море и Аденском заливе. Об этом 9 марта сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

Mohammed Mohammed/Global Look Press

«Военно-морские силы Йемена осуществили две качественные военные операции, в ходе которых нанесли удар противокорабельными ракетами по американскому судну Propel Fortune в Аденском заливе», — сказал он.

Сариа добавил, что хуситы также атаковали несколько эсминцев ВМС США с помощью 37 дронов.

Как передавало ИА Регнум, ранее 9 марта Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM) сообщило об ударе американских военных по двум противокорабельным ракетам хуситов. По словам командования, это сделали в целях «самообороны».

Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при ВМС Великобритании 8 марта сообщил об атаке движения «Ансар Алла» на британское судно в Аденском заливе. В связи с этим UKMTO призвал суда соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.

Ранее в этот же день CENTCOM заявило об ударах по четырём противокорабельным крылатым ракетам и одному дрону хуситов на территории Йемена. Отмечалось, что также американские войска сбили три беспилотника хуситов, направлявшихся в направлении Аденского залива.