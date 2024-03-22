Сана, 22 марта, 2024, 11:15 — ИА Регнум. Нельзя исключать попыток со стороны йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) наладить более тесные контакты с Пекином и Москвой. Такая вероятность вполне допустима, однако эта информация в любом случае требует официального подтверждения. Такое мнение выразил ИА Регнум арабист Андрей Зелтынь.

EPA/ТАСС

Агентство Bloomberg сообщило 21 марта, что хуситы пообещали России и Китаю беспрепятственно пропускать их суда в Красном море и Аденском заливе в обмен на внешнеполитическую поддержку.

Хуситы достаточно долго пользовались большой поддержкой Ирана, напомнил эксперт. В свою очередь, в Тегеране их рассматривали как своего рода фактор давления на выступавшую в роли регионального противника Саудовскую Аравию. Но с недавнего времени поддержка хуситов со стороны Ирана, по мнению Зелтыня, стала снижаться по причине явного потепления двусторонних взаимоотношений Тегерана с Эр-Риядом. Оценить эти изменения в конкретных цифрах сложно, заметил эксперт. Однако если Иран и Саудовская Аравия приступили к налаживанию отношений, то фактор хуситов как рычага иранского давления в регионе исчезнет.

«Но у хуситов своих ресурсов не очень много. А у них и за пределами Йемена, и внутри есть противодействие, хотя они в своей стране и занимают достаточно сильные позиции», — отметил Зелтынь.

По его мнению, вполне вероятно, что именно в поисках решения своих проблем движение хуситов активно выступило в поддержку палестинцев в их кровопролитном конфликте с Израилем. Не исключено также, что на этом же основании движение вполне могло бы попытаться наладить более тесные отношения с Россией и Китаем на фоне резко усилившейся конфронтации Вашингтона с Москвой и Пекином. И тема беспрепятственного пропуска морских судов — хорошая основа для таких попыток.

«Логика прямолинейная и абсолютно прозрачная. Россия и Китай конкурируют с США, те против России вводят санкции и одновременно давят на Китай. Американцы поддерживают Израиль, они — реакционные силы на Ближнем Востоке. У хуситов свои проблемы, они не прочь найти в лице Пекина и Москвы новых спонсоров, продолжая угрожать западным судам. Это как раз тот продукт, который они пытаются сейчас продать. И эта история для Ближнего Востока сейчас не уникальна», — уверен эксперт.

Хуситы пообещали России и Китаю, что их суда не будут подвергать нападениям в Красном море и Аденском заливе. Об этом 21 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. Агентство утверждает, что стороны смогли достичь такой договорённости по итогам переговоров в Омане. В обмен от Москвы и Пекина хуситы якобы ожидают политической поддержки в международных структурах, в первую очередь — в Совете Безопасности ООН.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта «Ансар Алла» осуществило испытание гиперзвуковой ракеты с высокой поражающей способностью. По информации военного источника, твёрдотопливная ракета достигла скорости около восьми махов (почти 10 тысяч км в час). А 15 марта хуситы атаковали в Красном море израильское коммерческое судно Pacific 01 и эсминец ВМС США. По американскому эсминцу выпустили несколько противокорабельных ракет.

Незадолго до этого, 9 марта, военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил о нанесении ударов по коммерческому судну и нескольким американским эсминцам в Красном море и Аденском заливе. По его словам, для атак применяли противокорабельные ракеты и беспилотники.