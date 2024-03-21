Сана, 21 марта, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) достигло договорённости с Россией и Китаем о том, что их суда в Аденском заливе и Красном море не будут подвергаться нападениям. Об этом 21 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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«Базирующиеся в Йемене хуситы заявили Китаю и России, что их суда могут ходить через Красное море и Аденский залив и не подвергаться нападению», — проинформировало агентство.

По данным журналистов, стороны смогли достичь такой договорённости по итогам переговоров дипломатов в Омане.

По утверждению источников, в обмен российская и китайская стороны якобы могут оказать политическую поддержку хуситам в таких органах, как Совет Безопасности ООН. Однако, как пишет агентство, не совсем ясно, что это будет за поддержка.

Как сообщало ИА Регнум, 15 марта хуситы атаковали в Красном море принадлежащее Израилю коммерческое судно Pacific 01 и эсминец ВМС США. Отмечалось, что по американскому эсминцу выпустили несколько противокорабельных ракет.

Движение «Ансар Аллах» 14 марта осуществило испытание гиперзвуковой ракеты с высокой поражающей способностью. По информации военного источника, твёрдотопливная ракета достигла скорости до 8 махов (почти десять тысяч км в час).

Военный представитель хуситов Яхья Сариа 9 марта заявил о нанесении ударов по коммерческому судну и нескольким американским эсминцам в Красном море и Аденском заливе. По его словам, для атак применяли противокорабельные ракеты и беспилотники.