Брюссель, 16 февраля, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Операция Aspides («Щиты») по обеспечению безопасности судоходства в Красном море будет запущена 19 февраля сроком на один год. Об этом высокопоставленный представитель ЕС заявил 16 февраля журналистам в преддверии заседания глав МИД 27 стран сообщества.

Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE / globallookpress.com

«Запуск будет в понедельник на один год», — сказал представитель Евросоюза.

Он пояснил, что задачи операции, как ожидается, будут достигнуты за этот срок.

Решение о начале операции Aspides на фоне продолжающихся атак йеменских хуситов на гражданские суда было опубликовано 12 февраля в Официальном журнале ЕС. Предполагается, что операция пройдёт в зоне Баб-эль-Мандебского и Ормузского проливов, в Аденском заливе, международных водах Красного и Аравийского морей, Оманском и Персидском заливах.

Участвовать в операции будут корабли, добровольно предоставленные странами ЕС. Сделать это уже согласились Германия и Бельгия.

Как сообщало ИА Регнум, ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что удары по позициям йеменских хуситов, которые наносят США и Великобритания, идут вразрез с уставом ООН. Эти страны пытаются втянуть другие государства в конфликт, подчеркнул он.