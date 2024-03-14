Москва, 14 марта, 2024, 03:21 — ИА Регнум. Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы), поддерживаемое Ираном, провело испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности. Об этом сообщил «РИА Новости» военный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвуковая ракета

Как пояснил источник, такие ракеты будут выпускать в Йемене для использования во время атак в Красном, Аравийском морях и Аденском заливе, а также против целей в Израиле.

«Ракетные войска группировки успешно провели испытания ракеты, которая способна развивать скорость до 8 махов (почти десять тыс. км в час) и работает на твердом топливе», — цитирует информатора издание.

При этом военные на севере Йемена провели обновление своих ракет и беспилотников, модифицировали взрывные боеголовки, чтобы удвоить их разрушительную силу.

Как сообщало ИА Регнум, министерство обороны Великобритании приняло решение направить эсминец HMS Diamond в район Красного моря и Аденского залива. Судно будет обеспечивать безопасность судоходства в регионе.

Три моряка пропали без вести и четверо получили ранения после атаки хуситов у берегов Йемена на балкер True Confidence, следующий под флагом Барбадоса. После ударов судно загорелось и легло в дрейф. Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» подтвердили атаку на судно у Баб-эль-Мандебского пролива. Представители хуситов настаивали на том, что судно было американским.