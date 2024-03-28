Москва, 28 марта, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки активно втягивают европейские страны в конфликт, чтобы те осознали необходимость финансирования киевского режима. Такое мнение 28 марта корреспонденту ИА Регнум высказал военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин, комментируя заявление МИД России о том, что деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе направлена на подготовку союзников к возможному столкновению с Россией.

Иван Шилов ИА Регнум

«США, переложив обязанности по поддержанию конфликта на Украине на европейские государства, обнаружили, что эти страны не хотят вкладываться в конфликт. Тогда Соединённые Штаты Америки начали вовлекать их в конфликт, чтобы дать им почувствовать необходимость поддержки киевского режима и конфликта в целом», — заявил Кошкин.

Анализ ситуации в Восточной Европе, в Причерноморье и акватории Чёрного моря показывает, что европейские государства активно работают по укреплению военно-промышленных комплексов, формированию вооружённых сил, подготовке и проведению учений, они инвестируют в военное дело. Все эти показатели говорят о том, что европейские страны подготовятся к войне с Российской Федерацией, отметил военный эксперт.

Он напомнил об учениях НАТО Steadfast Defender. Такие масштабные учения не проводились со времён холодной войны. В них задействованы около 90 тысяч военнослужащих, военно-воздушные, военно-морские силы и космические группировки. Всё это свидетельствует об агрессивной направленности этих учений против России. Более того, в этих учениях задействованы инфраструктуры Финляндии и Швеции, активизируется НАТО, приближаясь к границам РФ, добавил Кошкин.

Кроме этого, в Румынии разворачивается военная база, где будут размещены 10 тысяч военнослужащих. Там строятся взлётно-посадочные полосы, с которых они смогут атаковать российскую территорию, включая Крымский полуостров, пояснил эксперт.

Кошкин отметил, что агрессивные действия западных государств представляют серьёзную угрозу для безопасности России. В связи с этим российское руководство предпринимает все необходимые меры для защиты границ страны и пресечения всевозможных провокаций, чтобы быть готовыми отразить любую угрозу, откуда бы она ни исходила.

Как передавало ИА Регнум, в МИД РФ отметили, что одним из доказательств того, что североатлантический блок продолжает безудержную милитаризацию Восточной Европы и Черноморского региона, является расширение румынской авиабазы. Отмечается, что форсированное усиление коалиционных потенциалов происходит также в Польше и Прибалтике. В МИД отметили, что всё это заточено на подготовку союзников по блоку к потенциальному столкновению с Россией.

Польша принимает на своей территории учения НАТО Steadfast Defender — 2024. Они начались 31 января и продлятся до мая 2024 года. Задействованы около 90 тысяч военнослужащих.

В Румынии началось возведение крупнейшей базы НАТО, на которой альянс сможет разместить до 10 тыс. военных вместе с их семьями. Площадь объекта составит порядка 2,8 тыс. га, а периметр — 30 км. Строительство базы оценили в €2,5 млрд.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с личным составом 344-го центра боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны в Торжке заявил, что Россия не планирует воевать с НАТО, это просто бред.

Президент России не раз подчёркивал, что у РФ нет никаких причин воевать со странами НАТО. В частности, президент отмечал, что у Москвы и стран альянса нет никаких территориальных претензий друг к другу. Россия не хочет портить отношения, она заинтересована в развитии отношений. Путин подчеркнул, что у России нет проблем со странами НАТО. По его словам, они сами искусственно их создают, потому что не хотят иметь в лице России конкурента.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова 6 марта заявила, что у России нет и не было планов по нападению на кого бы то ни было, включая страны Североатлантического альянса.