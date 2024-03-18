Бухарест, 18 марта, 2024, 13:01 — ИА Регнум. В Румынии началось возведение крупнейшей базы НАТО, на которой альянс сможет разместить до 10 тыс. военных вместе с их семьями. Об этом сообщил телеканал Euronews.

EPA/ТАСС

По его данным, площадь объекта составит порядка 2,8 тыс. га, а периметр — 30 км. Строительство базы оценили в €2,5 млрд.

Новая база появится на территории существующей, ее увеличат на более 2,3 тыс. га. Старая база, расположенная в коммуне Михай-Когэлничану на черноморском побережье, недалеко от международного аэропорта, рассчитана на 3 тыс. военных, уточнило информационное агентство MS News.

Проект предусматривает обустройство взлётно-посадочных полос, оружейных платформ, ангаров для самолётов. Также на территории возведут школы, детские сады, магазины и больницу.

В марте начали строить подъездные пути и электросети в южной части будущего военного городка, уточнил телеканал Stirile Pro TV.

Скоро строители приступят к возведению новой взлётно-посадочной полосы параллельно существующей. Также здесь обустроят инфраструктуру аэропорта. На объекте появятся новые рулёжные полосы и стоянки для разных типов самолётов.

Первый этап расширения военной базы планируют завершить через пять лет.

Североатлантический альянс в последнее время расширяет своё присутствие на восточном фланге. В 2022 году НАТО решило укрепить войска в Восточной Европе. Подразделения сил реагирования наивысшей степени готовности впервые развернули в Румынии, в том же году туда же, а также в Болгарию, Словакию, Венгрию и ещё четыре страны альянс направил подразделения, фактически удвоив численность войск на местах.

Сейчас соединения НАТО располагаются на военной базе Чинку в Центральной Румынии. К 2025 году её преобразуют в бригаду. Её численность увеличится с 1,3 тыс. до 4 тыс. военных.

Кроме того, летом 2022 года на саммите НАТО страны — члены блока согласовали подход, подразумевающий увеличение войск в состоянии высокой готовности и дальнейшие меры по повышению способности альянса укреплять союзников на востоке.

Как передавало ИА Регнум, 8 сентября МИД Румынии заявил, что американцы готовы разместить на территории республики группу истребителей F-16 для защиты румынского воздушного пространства. Глава МИД республики Луминица Одобеску, переговорив с американским госсекретарём Энтони Блинкеном, указала на важность НАТО сохранять бдительность в Чёрном море и регионе.

В Москве предупредили Бухарест, что Россия будет считать использование военных авиабаз в Румынии, а также Словакии и Польше, для взлёта военных самолётов США их вступлением в конфликт на Украине.

Как рассказал позже глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, представители республик были обескуражены этим предупреждением и бросились докладывать о возникшей проблеме в Вашингтон.