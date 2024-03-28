Москва, 28 марта, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Ни один из четверых предполагаемых исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» не обжаловал свой арест, сообщили правоохранители 28 марта.

Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Обвиняемые в исполнении теракта были заключены под стражу 24 марта. 27 марта истёк срок, в который они могли обжаловать это решение.

«Апелляционные жалобы в суд не поступили», — сообщили ТАСС правоохранители.

Ранее сообщалось, что один из предполагаемых подельников террористов, Аминчон Исломов, обжаловал постановление об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе судебных заседаний Аминчон Исломов не признавал вину. При этом все предполагаемые исполнители теракта свою вину признали, сообщал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Как передавало ИА Регнум, террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 143 человека, сообщило МЧС 27 марта. Были госпитализированы 124 человека, 77 из них остаются в больницах, проинформировал минздрав Подмосковья 28 марта.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. Суд арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта и четверых их предполагаемых подельников.

Президент Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, также к нему причастны и западные спецслужбы, расследование продолжается, рассказал ранее директор ФСБ Александр Бортников.