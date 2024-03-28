Москва, 28 марта, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Один из обвиняемых по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» Аминчон Исломов обжаловал свой арест.

Суды общей юрисдикции города Москвы Аминчон Исломов

Это первая жалоба, поданная обвиняемыми по делу о теракте в отношении меры пресечения, сообщил «РИА Новости» источник в Басманном суде Москвы.

«В суд поступила апелляционная жалоба на постановление об избрании Исломову Аминчону меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, братьев Диловара и Аминчона Исломовых, а также их отца Исроила по решению Басманного суда взяли под стражу вечером 26 марта. Они подозреваются в пособничестве террористам. На заседании суда Аминчон Исломов вину не признал. Ранее он работал водителем автобуса в Твери.

Террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 143 человека, сообщило МЧС 27 марта. Были госпитализированы 124 человека, 77 из них остаются в больницах, проинформировал минздрав Подмосковья 28 марта.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. Суд арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта и четверых их предполагаемых подельников.

Президент Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, также к нему причастны и западные спецслужбы, расследование продолжается, рассказал ранее директор ФСБ Александр Бортников.