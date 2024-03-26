Москва, 26 марта, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Арестованный по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Аминчон Исломов ранее работал водителем автобуса в Твери. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте Московского районного суда Твери.

Суды общей юрисдикции города Москвы Аминчон Исломов

Вечером 26 марта Басманный суд Москвы арестовал трёх предполагаемых подельников террористов, совершивших атаку на «Крокус Сити Холл»: братьев Диловара и Аминчона Исломовых и их отца Исроила Исломова.

Из судебного постановления, выпущенного в сентябре 2023 года, следует, что Аминчон Исломов работал водителем в АТП «Верхневолжское». Российский паспорт он получил в тверском региональном УМВД в сентябре 2018 года.

В январе 2023 года, управляя низкопольным автобусом ЛиАЗ 429 260, Исломов совершил экстренное торможение, из-за чего в салоне упала пассажирка. Суд назначил водителю штраф в размере 10 тыс. рублей и учёл в качестве отягчающего обстоятельства повторное совершение однородного нарушения.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта на заседании суда Аминчон Исломов заявил, что невиновен. По данным следствия, один из четверых непосредственных участников нападения на «Крокус» Шамсидин Фаридуни не позднее января вовлёк Аминчона Исломова в преступную группу. Не позднее 11 марта к террористам примкнул его брат Диловар.

Ранее, 22 марта, Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых — Фаридуни Шамсидина, Далерджона Мирзоева, Рачабализода Саидакрами Муродали и Мухаммадсобира Файзова.