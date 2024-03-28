Москва, 28 марта, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Для аргументированных версий по теракту в «Крокус Сити Холле» необходимо время. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Известия/ Андрей Эрштрем

«Следственные действия ведутся, и по мере того, как будет возникать официальная информация, она будет озвучена нашими следственными органами, специальными службами. Здесь нужно исходить из того, что пока совсем мало времени прошло и нужно время для того, чтобы аргументированные версии возникли», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что с первых минут теракта всеми соответствующими службами и руководством Московской области предпринимались все необходимые меры для того, чтобы спасти людей и оказать помощь пострадавшим.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее стало известно, что следователи изучают информацию с технических средств террористов в «Крокус Сити Холле».

Уточнялось, что анализируются данные интернет-трафика террористов в ходе планирования и совершения преступления.

По итогам совещания, проведённого 27 марта председателем СК Александром Бастрыкиным, ведомство также сообщило, что следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия и изымают вещественные доказательства.

Исполнителей теракта Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова 25 марта поместили под стражу по решению Басманного суда Москвы. Позже арестовали троих предполагаемых пособников террористов: братьев Аминчона и Диловара Исломовых и их отца Исроила Исломова. Восьмым арестованным стал Алишер Касимов, который сдавал террористам квартиру в Путилково. В общей сложности по делу задержаны 11 человек.

По последним данным, в результате теракта погибли 143 человека.