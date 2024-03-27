Красногорск, 27 марта, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Следователи изучают информацию с технических средств террористов в «Крокус Сити Холле», сообщил 27 марта Следственный комитет.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

Анализируются данные интернет-трафика террористов в ходе планирования и совершения преступления, сказано в сообщении СК.

«Следствие анализирует использование обвиняемыми сети Интернет для планирования и совершения преступления. Изучается информация, изъятая с различных технических устройств, находившихся в пользовании террористов», — сообщил Следственный комитет.

Как передавало ИА Регнум, по итогам совещания, проведённого председателем СК Александром Бастрыкиным, ведомство также сообщило, что следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия и изымают вещественные доказательства.

К настоящему времени опознаны 84 тела погибших в результате теракта, в том числе тела пятерых детей, сообщил СК. Для установления личностей остальных погибших проводятся молекулярно-генетические экспертизы. В Следственный комитет поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких в результате теракта, отметило также ведомство.

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. В результате теракта погибли 140 человек. В центре медицины катастроф 27 марта сообщили, что число пострадавших выросло до 360 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. Суд арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта и четверых их предполагаемых подельников.

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, также к нему причастны и западные спецслужбы, рассказал директор ФСБ Александр Бортников.