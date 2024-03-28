Москва, 28 марта, 2024, 12:42 — ИА Регнум. С первых минут после теракта в «Крокус Сити Холле» принимались все меры по спасению людей, президент РФ Владимир Путин не приезжал на место, чтобы не мешать работе. Об этом 28 марта сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«С первых минут этого ужасного теракта всеми соответствующими службами и руководством Подмосковья во главе с губернатором Андреем Воробьёвым принимались все меры, которые надлежит принимать в таких ситуациях для обеспечения спасения людей, оказания медицинской помощи пострадавшим, пожаротушения», — сказал Песков.

Он добавил, что осуществление в эти дни каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно, поскольку это препятствовало бы штабной работе, которая была организована на месте.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта МЧС России опубликовало обновлённый список погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». По состоянию на 20:15 в списке имена 143 человек.

Следственный комитет России сообщил, что всего поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей во время атаки на «Крокус». В ведомстве отмечали, что опознано 84 тела погибших, в том числе тела пятерых детей в возрасте от 9 до 16 лет.

Атака террористов на подмосковный «Крокус Сити Холл» была совершена вечером 22 марта. В центре медицины катастроф 27 марта сообщили, что число пострадавших выросло до 360 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Ещё трое, предполагаемые подельники, были арестованы 25 марта. Ещё одного арестовали 26 марта.