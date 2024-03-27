Рига, 27 марта, 2024, 20:07 — ИА Регнум. МИД Латвии 27 марта объявил российского дипломата персоной нон грата. Ему предписано покинуть страну в срок до 10 апреля.

Виктор Лисицын / Global Look Press

В министерство был вызван временный поверенный России Олег Зыков. Ему был заявлен решительный протест.

Посольство России якобы продолжает вести «некорректную публичную коммуникацию, направленную на дискредитацию государственных учреждений и органов власти латвийского государства и разжигание ненависти» в латвийском обществе, заявило ведомство.

Как передавало ИА Регнум, 21 марта МИД Словении объявил сотрудника российского посольства персоной нон грата. Ведомство заявило, что это связано с якобы имевшей место деятельностью дипломата, несовместимой с его статусом.

19 марта власти Молдавии объявили персоной нон-грата одного из сотрудников российского посольства. Его также обвинили в якобы имевшей место деятельности, несовместимой со статусом дипломата. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ответит соответствующим образом.

В тот же день о высылке российского дипломата заявил и МИД Эстонии.

15 марта президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия должна быть уничтожена. Политик также выразил полную поддержку президенту ФранцииЭммануэлю Макрону, ранее призвавшему Запад не допустить победы России и заявившему о возможности отправки западных войск на Украину. Все желающие смерти России, в том числе и Ринкевичс, могут разделить судьбу нацистов, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, опубликовав в своём Telegram-канале фотографию с виселицами.