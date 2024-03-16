Москва, 16 марта, 2024, 07:14 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев резко отреагировал на угрозы президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, призывавшего к разрушению России.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Все желающие смерти России, в том числе и латвийский лидер, могут разделить судьбу нацистов, написал Медведев в Telegram-канале, опубликовав фотографию с виселицами.

«Там же будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающее из себя президента несуществующей страны Латвии ничтожество по фамилии Ринкевичс, пожелавший смерти России», — добавил зампред Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс 15 марта заявил, что Россия должна быть уничтожена. Политик также выразил полную поддержку лидеру Франции Эммануэлю Макрону, ранее призывавшему Запад не допустить победы России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 12 января сравнила политику Латвии в отношении россиян с действиями нацистов. Она отметила, что латвийское правительство планирует выдворить из страны 1167 россиян из-за закона о знании языка. При этом их количество не окончательное, оно может возрасти до более чем двух тысяч человек. Людей уже лишили права на минимальный соцпакет, на доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию на территории Латвии, это же творили нацисты и фашисты в отношении национальных групп и групп определённых вероисповеданий и религий в 30-е годы в Западной Европе, напомнила дипломат.