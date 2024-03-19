Кишинёв, 19 марта, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Власти Молдавии объявили персоной нон грата одного из сотрудников посольства России в Кишинёве. Об этом 19 марта сообщила пресс-служба министерства иностранных дел республики.

DUMITRU DORU/EPA/ТАСС Здание посольства России в Кишиневе

Отмечается, что ранее посла России в Кишинёве Олега Васнецова вызвали во внешнеполитическое ведомство республики, где дипломаты заявили ему протест в связи с организацией выборов президента России на территории Приднестровья, вопреки позиции молдавской стороны.

«В этом контексте посол Российской Федерации был официально уведомлён о том, что один из сотрудников посольства был объявлен персоной нон грата на территории Республики Молдавия и должен покинуть страну», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России впервые проходили в трёхдневном формате с 15 по 17 марта.

По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин победил на них с результатом 87,28%. При этом, по данным ЦИК, Путин набрал подавляющее количество голосов среди имеющих право голоса на выборах. Явка на выборы стала рекордной, составив 77,44%, за кандидата Путина проголосовали порядка 76 млн избирателей.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, итоговые результаты Путина уникальны, они отражают высочайший уровень поддержки кандидата населением страны.

Состоявшиеся выборы президента России также ознаменовались высокой явкой среди россиян за рубежом. Там проголосовали более 372 тыс. человек, что является беспрецедентным, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, приведя данные по 199 участкам на утро 18 марта.

В общей сложности за границей для голосования открыли 295 избирательных участков в российских диппредставительствах. При этом власти некоторых стран оказывали давление и старались препятствовать волеизъявлению граждан России, активизировались и фейки от так называемой оппозиции. Как отмечал МИД, в интернете распространялись многочисленные фото и видео очередей из пришедших голосовать россиян и выдавались за акцию протеста.

Несмотря на ожидания оппозиции, на зарубежных избирательных участках Путину также удалось одержать убедительную победу. По данным ЦИК, за пределами России его поддержали более 70% избирателей.