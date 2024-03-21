Любляна, 21 марта, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Словения объявила сотрудника российского посольства персоной нон-грата. Об этом 21 марта сообщило местное агентство STA.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Министерство иностранных дел уведомило в четверг посольство России в Любляне о том, что дипломат объявлен персоной нон-грата», — говорится в публикации.

В МИД объяснили, что сотрудника российского посольства объявили персоной нон-грата за деятельность, несовместимую со статусом дипломата.

Ранее, 19 марта, власти Молдавии объявили персоной нон-грата одного из сотрудников российского посольства в Кишинёве. Посла Олега Васнецова вызвали во внешнеполитическое ведомство республики. Там его официально уведомили том, что один из сотрудников посольства был объявлен персоной нон-грата и должен покинуть Молдавию.

Российскому дипломату дали 72 часа на сборы. Генеральный секретарь министерства иностранных дел республики Михай Мыцу сообщил журналистам 20 марта, что основанием для принятия такого решения послужила должность, которую занимал дипломат, и действия, которые он совершил на территории Молдавии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение молдавских властей, заявила, что Москва ответит соответствующим образом.