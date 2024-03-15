Рига, 15 марта, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Россия должна быть разрушена. Об этом он написал в социальной сети Х.

IMAGO/Giannis Panagopoulos / Eur/Global Look Press Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс

«Russia delenda est!» (Россия должна быть уничтожена! — Прим. ред.)», — написал он по-латински.

Также Ринкевичс добавил, что полностью поддерживает президента Франции Эммануэля Макрона, который ранее заявлял, что Запад не должен позволить РФ победить.

«Мы не должны проводить красные линии для себя, мы должны провести красные линии для России, и мы не должны бояться их проводить», — следует из поста.

Как передавало ИА Регнум, ранее Макрон неоднократно заявлял, что Запад не должен дать России победить.

В конце февраля он сообщил, что для стабильности и безопасности в Европе необходимо, чтобы Россия потерпела поражение в украинском конфликте. Французский лидер подчеркнул, что союзники в Европе приложат все усилия к тому, чтобы Россия не смогла победить Украину.

В январе он призвал к подобным действиям, оправдывая их страхом разрушения старых правил и порядков. В частности, Макрон сказал, что позволить России победить — значит подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться. Президент Франции особо отметил, что это невозможно для «наших прибалтийских друзей».