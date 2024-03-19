Таллин, 19 марта, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Эстонии объявило о высылке из страны российского дипломата. Об этом стало известно 19 марта.

Вадим Анцупов/Sputnik/РИА Новости Флаг РФ на здании посольства России в Таллине

Эстонское ведомство вызвало российского временного поверенного и передало дипломатическую ноту о том, что российского дипломата, сотрудника посольства объявили нежелательной персоной. Таллин также проинформировал, что «не намерен терпеть действия России, направленные против независимости и суверенитета Эстонии». Об этом сообщило национальное телерадиовещание ERR.

Литва, Латвия и Эстония активно лоббируют антироссийские санкции и враждебную по отношению к Москве политику. Как отмечал МИД России, власти стран устраивают гонения на русскоязычное население и сносят памятники советским воинам-освободителям, переписывают историю и героизируют нацизм, в том числе помогают киевскому режиму. Такой курс доходит до того, что премьер-министру Эстонии Кае Каллас пришлось оправдываться после публикации издания Politico о том, что ей «нравится есть россиян на завтрак».

Как сообщало ИА Регнум, МИД Эстонии также допустил в соцсети публикацию, в которой пытался обвинить советскую армию в бомбардировках Таллина, но пост осудили известные журналисты, политологи и эксперты. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, эстонские власти ассоциируют себя с гитлеровцами и проявляют маниакальную русофобию, что роднит их с киевским режимом. После этого МВД России объявило в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса по уголовной статье.