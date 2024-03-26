* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 26 марта, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Глава ГУР минобороны Украины Кирилл Буданов (внеёсен в перечень лиц, причастных к терроризму и экстремизму) является законной целью для Вооружённых Сил России, заявил директор ФСБ Александр Бортников.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press Кирилл Буданов

Как указал Бортников, все, кто причастен к преступлениям против России, могут стать законной целью. Кроме того, террористов, устроивших расправу в «Крокус Сити Холле», ждали на Украине, подчеркнул глава ФСБ.

«Бандиты намеревались уйти за границу. Именно на территорию Украины. По нашей, предварительно, оперативной информации, их там ждали», — сказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Бортникова, киевский режим хотел встретить боевиков как героев.

«Посмотрим, к чему приведут высказывания негодяев, которые находятся под следствием», — добавил он.

Глава ГУР Украины Буданов ранее неоднократно обещал устраивать расправы над русскими и признавал причастность Киева к тем или иным терактам на территории России. Так, одним из самых громких его заявлений стали слова о том, что Киев «убивал и будет убивать русских» в любой точке мира.

Буданов угрожал новыми терактами в Крыму, озвучив намерение уничтожать на полуострове «всё российское», после чего призвал перенести боевые действия на территорию России.

Вследствие этого в декабре 2023 года МВД России объявило начальника ГУР в розыск. Постановлением Басманного суда Буданову заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Следственные органы обвинили главу ГУР Украины в 104 терактах. Его также внесли в список террористов и экстремистов.

Теракт в «Крокусе» был совершён 22 марта перед концертом группы «Пикник». Четверо вооружённых мужчин ворвались в здание и открыли огонь по людям. Затем боевики подожгли концертный зал. По последним данным СК РФ, число погибших при теракте достигло 139 человек. По данным МЧС, в списке пострадавших 152 человека. 26 марта глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что 63 пострадавших в «Крокус Сити Холле», в том числе один ребёнок, завершили стационарное лечение и были выписаны под наблюдение врачей. В больницах остаются 92 раненых, девять из них в крайне тяжёлом состоянии.

По делу о теракте задержаны 11 человек. Восемь фигурантов уже арестованы. Четверых непосредственных исполнителей задержали в момент, когда они направлялись к украинской границе.