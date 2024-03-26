Москва, 26 марта, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Заявленная руководителями Интерпола готовность этого ведомства помочь России в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле» является неожиданной, заявил 26 марта министр иностранных дел Сергей Лавров.

Следственный комитет России

Как сообщалось ранее, 25 марта генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток осудил теракт в «Крокус Сити Холле» и отметил, что Интерпол готов оказать России поддержку в расследовании.

Прежде Интерпол не выступал с таким инициативами, даже в случае с резонансными событиями, в том числе подрывами «Северных потоков», напомнил министр.

«Я вот не припомню от Интерпола такой инициативы в предыдущих случаях, которые тоже требовали самого пристального международного внимания. Самый очевидный пример — это «Северные потоки», — сказал Лавров журналистам.

Россия справится с расследованием теракта самостоятельно, помощь Запада с его двойными стандартами не понадобится, добавил глава МИД.

«С одной стороны, я уверен, что мы справимся с этим расследованием. С другой стороны, нам такая помощь, которая явно будет проявлением двойных стандартов, и, скорее всего, будет направлена для того, чтобы продвигать удобную для Запада теорию о том, что это сделало «Исламское государство» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ), а Украина ни при чём, нам такая помощь едва ли потребуется», — заявил министр.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта в ходе совещания с руководителями силового и социального блоков президент России Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Теракт в «Крокусе» — акция устрашения, и необходимо определить, кому она выгодна, подчеркнул глава государства. Также необходимо прояснить и ряд других вопросов, в частности, почему исполнители теракта пытались уехать на Украину, добавил он.

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Погибли 139 человек, пострадал 121. Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих (предполагаемых подельников) 25 марта и одного — 26 марта.

Следственный комитет сообщил, что устанавливает организаторов теракта. Председатель СК Александр Бастрыкин в докладе президенту 25 марта заявил, что обвиняемые в исполнении теракта признали вину и дали подробные показания о заказчиках и пособниках. 26 марта секретарь Совбеза России Николай Патрушев, отвечая на вопрос, стоит за терактом ИГ или Украина, ответил, что, «конечно, Украина».