Москва, 25 марта, 2024, 21:24 — ИА Регнум. Число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 139 человек, сообщил 25 марта в ходе доклада президенту Владимиру Путину глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

СК РФ

Погибли в том числе трое детей, отметил он. От огнестрельных ранений погибли 40 человек, от пожара — 45, сказал председатель СК.

«В результате нападения погибли 139 человек, из них сегодня опознаны 75. Среди погибших трое детей. Опознания погибших продолжаются», — сказал Бастрыкин.

Ранения и травмы получили 182 человека, добавил председатель СК.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в своём докладе президенту Бастрыкин также заявил, что теракт в «Крокусе» был тщательно спланирован и подготовлен. Обвиняемые признали свою вину и дали подробные показания о заказчиках и пособниках, рассказал также председатель СК.

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта, ещё троих (предполагаемых подельников) — 25 марта. Следственный комитет сообщил, что устанавливает организаторов теракта.

Президент 25 марта в ходе совещания с руководителями силового и социального блока выразил соболезнования родным и близким погибших в теракте и пожелал выздоровления раненым. Глава государства поблагодарил всех, кто помогал пострадавшим в теракте, и отметил, что российское общество показало пример подлинной сплочённости и солидарности.

Также Владимир Путин заявил, что теракт был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Теракт в «Крокусе» — акция устрашения, и необходимо определить, кому она выгодна, подчеркнул глава государства. Также необходимо прояснить и ряд других вопросов, в частности, почему исполнители теракта пытались уехать на Украину, добавил он.