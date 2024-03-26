Москва, 26 марта, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Обвиняемые в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» дали подробные показания о заказчиках и тех, кто помогал им при подготовке. Об этом сообщил глава СК РФ Александр Бастрыкин в ходе совещания при президенте Владимире Путине 25 марта.

Официальное интернет-представительство президента России Александр Бастрыкин

По словам Бастрыкина, обвиняемые на допросе и в суде признали свою вину и дали подробные показания о том, как они готовились, кто был заказчиком теракта, и о тех, кто содействовал убийству посетителей концертного зала.

Как сообщало ИА Регнум, Басманный районный суд Москвы 25 марта арестовал ещё трёх фигурантов уголовного дела о террористической атаке.

Ранее четверо обвиняемых были заключены под стражу решением суда. Таким образом, семь из 11 фигурантов дела уже отправлены в СИЗО.

23 марта первый заместитель постпреда России при СБ ООН Дмитрий Полянский сообщил, что члены Совбеза строжайшим образом осудили «гнусный и трусливый» террористический акт в «Крокус Сити Холле».

Президент РФ Владимир Путин 25 марта на совещании по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус Сити Холле», подчеркнул, что организаторы преступления планировали посеять панику и разлад среди российских граждан, но встретили единение и решимость противостоять этому злу.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта перед концертом рок-группы. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По состоянию на 25 марта число погибших в результате теракта увеличилось до 139 человек.