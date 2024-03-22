Москва, 23 марта, 2024, 02:34 — ИА Регнум. Члены Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) строжайшим образом осудили «гнусный и трусливый» террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в ночь на 23 марта в Telegram-канале первого заместителя постоянного представителя России при организации Дмитрия Полянского.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Члены Совета безопасности строжайшим образом осудили гнусный и трусливый террористический акт в концертном зале в Красногорске 22 марта 2024 года. Этот преступный акт терроризма привёл к трагическим потерям десятков человеческих жизней и ранению более 100 человек, некоторые из которых находятся в критическом состоянии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что члены Совбеза ООН выразили соболезнования родным и близким погибших и российскому народу, а также пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

В заявлении подчёркивается, что терроризм во всех его формах является одной из самых серьёзных угроз международной безопасности, а любые акты терроризма являются преступными и не имеющими никаких оправданий.

Как передавало ИА Регнум, ранее заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что Антониу Гутерриш решительно осудил вооружённое нападение в «Крокус Сити Холле». Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова поблагодарила генсека ООН за чёткую позицию по этому теракту.

вечером 22 марта несколько человек ворвались в здание торгово-развлекательного центра «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» и открыли стрельбу. ФСБ сообщила, что, по предварительным данным, погибли 40 человек. Согласно последней информации министерства здравоохранения Московской области, количество пострадавших возросло до 145 человек. Следственный комитет Российской Федерации по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье «Теракт».