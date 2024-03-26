Москва, 26 марта, 2024, 03:20 — ИА Регнум. Организаторы теракта в «Крокус Сити Холле» планировали посеять панику и разлад среди российских граждан, но встретили единение, заявил 25 марта президент РФ Владимир Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Те, кто планировали этот теракт, рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе, но встретили единение и решимость противостоять этому злу», — сказал Путин.

Действия тех, кто помогал людям при теракте в «Крокус Сити Холле», говорят о зрелости российского общества, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, российский лидер подчеркнул, что атака в подмосковном «Крокус Сити Холле» была совершена радикальными исламистами, но она может быть «лишь звеном в целой серии попыток» тех, кто с 2014 года воюет с РФ руками Украины. Москву интересует заказчик теракта, заявил Владимир Путин.

По состоянию на 25 марта, число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 139 человек, опознать удалось пока 75 из них. С различными ранениями госпитализировали 182 человека. Глава СКР Александр Бастрыкин уточнил, что на месте трагедии погибли 137 человек, двое скончались в больницах. Всего госпитализировали 145 пострадавших. На стационарном лечении остаются 93 пациента, в том числе пять детей, 52 человека уже выписаны из больниц. Состояние девяти пострадавших, среди которых один ребёнок, оценивается как тяжёлое.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта перед концертом рок-группы. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. На следующий день силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Ещё трое, предполагаемые подельники, были арестованы 25 марта. Обвиняемые дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке теракта, заявили в СКР.