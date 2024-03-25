Москва, 25 марта, 2024, 22:28 — ИА Регнум. Из 94 госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холл» из больниц Москвы уже выписаны 18 человек. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту России Владимиру Путину в ходе совещания о мерах после теракта.

Иван Шилов ИА REGNUM

Всего в 14 московских больниц было госпитализировано 94 пострадавших, всем оказывается помощь лучшими московским специалистами.

По словам Собянина, много было тяжёлых, в их числе крайне тяжёлых — 12 человек.

«В настоящее время мы ни одного не потеряли. Более того, из крайне тяжёлых переведены в другую категорию, просто тяжёлых пациентов, почти половина из этих 12. Есть надежда, что все они выживут. И в настоящее время из 94 человек — 18 выписаны», — доложил мэр.

Всего от Москвы, как уточнил Сергей Собянин, по линии скорой помощи работало 44 машины, первая прибыла через четыре минуты. Вызов поступил в 20:10.

Как сообщало ИА Регнум, действия тех, кто помогал людям при теракте, говорят о зрелости российского общества. Об этом 25 марта заявил Путин на совещании.

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь ещё на улице, потом и в зрительном зале. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 139 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Ещё трое, предполагаемые подельники, были арестованы 25 марта.

Обвиняемые дали подробные показания о заказчиках и тех, кто оказывал содействие при подготовке теракта, заявил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в ходе совещания у президента.