Москва, 25 марта, 2024, 21:08 — ИА Регнум. Необходимо ответить на вопрос, почему террористы после совершения преступления в «Крокус Сити Холле» пытались уйти на Украину и кто их там ждал. Об этом 25 марта заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нужно ответить и на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину, кто их там ждал», — сказал Путин на совещании по мерам, принимаемым после теракта в «Крокус сити холле».

Он добавил, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма, но вопросов действительно очень много.

Как передавало ИА Регнум, 23 марта Путин заявил, что террористы, устроившие теракт в «Крокус Сити Холле», пытались бежать на Украину, где для них на границе приготовили «окно».

В ФСБ сообщали, что террористы, совершившие нападение на «Крокус Сити Холл», имели контакты на украинской стороне и планировали перейти российско-украинскую границу.

Атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 139 человек.

Силовики задержали 11 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. 24 марта Басманный суд Москвы арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта. Ещё трое, предполагаемые подельники, были арестованы 25 марта.