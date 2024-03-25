Москва, 25 марта, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Басманный суд на заседании 25 марта арестовал пятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Диловара Исломова.

Кадр из видео

Ходатайство следствия удовлетворено, Диловар Исломов арестован до 22 мая.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении Диловара Исломова меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая», — цитирует «РИА Новости» решение суда.

Днём ранее суд арестовал четверых человек. Следствие сообщило, что они были исполнителями теракта. Им было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы. Обвиняемым грозит пожизненное лишение свободы.

25 марта Следственный комитет попросил суд арестовать ещё троих человек — Аминчона Исломова, Диловара Исломова и Исроила Исломова. Они выступили в роли пособников, отметил СК. Один из исполнителей теракта Шамсидин Фаридуни вовлёк Диловара Исломова в состав преступной группы не позднее 11 марта 2024 года, сообщал также СК.

Как передавало ИА Регнум, атака террористов на «Крокус Сити Холл» произошла вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Общее число пострадавших достигло 182 человек. Погибли 137 человек.

Президент Владимир Путин в своём обращении сравнил атаку террористов на «Крокус Сити Холл» с действиями нацистов. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что 25 марта состоится совещание по выработке мер, которые будут приняты после теракта.