Париж, 25 марта, 2024, 01:16 — ИА Регнум. Власти Франции по итогам совещания Совета по национальной обороне повысили уровень террористической угрозы до наивысшего. Об этом 24 марта заявил премьер-министр страны Габриэль Атталь.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

«После теракта в Москве президент Франции (Эммануэль Макрон. — Прим. ред.) созвал сегодня в Елисейском дворце заседание Совета национальной обороны и безопасности… Мы решили повысить уровень Vigipirate (План по борьбе с терроризмом. — Прим. ред.) до самого высокого», — написал он на своей странице в социальной сети X.

При этом он подчеркнул, что, по версии Франции, за теракт в России несёт ответственность террористическая группировка ИГИЛ* (организация, деятельность которой запрещена в России), которая якобы заявила о своей причастности к этому нападению.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон созвал Совет по обороне и национальной безопасности страны в связи с терактом в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Московской области. Заседание началось в 19:30 по местному времени (21:30 мск) в Елисейском дворце.

Теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Московской области произошёл в пятницу вечером, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». В здание ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. По последним данным СК России, в результате теракта погибли 137 человек. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области, число пострадавших достигло 182 человек.