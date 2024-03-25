Ростов-на-Дону, 25 марта, 2024, 13:00 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ задержали четырёх человек за поджоги двух трансформаторных подстанций. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что задержанные, двое из которых 1995 года рождения, а также 1990 и 2004 годов рождения, подожгли две трансформаторные подстанции, обеспечивающие электроэнергией жилые дома и административные здания.

Кроме того, они планировали нападение на магистральный нефтепровод предприятия «Черномортранснефть».

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело о теракте. Они заключены под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта ФСБ распространила информацию о задержании в Крыму гражданки России, которая, сотрудничая со спецслужбами Украины, готовила теракт на Крымской железной дороге. Она собиралась поджечь релейный шкаф, чтобы сорвать график военных перевозок.

Сотрудники ФСБ не позволили этим планам осуществиться и задержали подозреваемую в Симферополе, изъяв у неё переписку с украинским куратором на тему планировавшегося поджога. Также у девушки нашли самодельные зажигательные устройства.

ФСБ 16 марта опубликовала видео ночного задержания на железной дороге гражданина России, готовившего теракт на Транссибирской магистрали по заданию Киева. На допросе мужчина рассказал, что проходил обучение диверсионной деятельности в Киеве.