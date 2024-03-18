Симферополь, 18 марта, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданку России, планировавшую поджечь релейный шкаф на железной дороге, сообщили 18 марта в пресс-службе ведомства.

Кадр из видео

«В результате проведённых мероприятий в Симферополе задержана гражданка России 1999 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб подготовку к совершению теракта путём поджога релейного шкафа ГУП РК «Крымская железная дорога» с целью нарушения военных перевозок», — сообщили в ФСБ.

У женщины изъяли самодельные зажигательные устройства. Также у неё нашли средства связи, которые содержали переписку с украинским координатором. В этой переписке содержится обсуждение планируемого поджога.

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В ФСБ сообщили, что задержанной грозит пожизненное лишение свободы за госизмену (ст. 275 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, ФСБ 16 марта проинформировала о задержании в Свердловской области гражданина России 1962 года рождения, планировавшего теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали. Он выполнял задание украинского управления разведки.

Задержанный рассказал, что, прежде чем начать готовить теракт, он прошёл диверсионную подготовку за пределами России. В его задачу входила организация взрывов для опрокидывания железнодорожных составов с военными грузами. Против диверсанта возбудили уголовное дело по статье о теракте.