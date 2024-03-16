Москва, 16 марта, 2024, 11:29 — ИА Регнум. ФСБ России опубликовала видео оперативной видеосъёмки задержания украинского агента, который планировал осуществить теракт на Транссибирской магистрали.

Кадр из видео

На кадрах показано, как оперативники ночью задержали агента, который шёл вблизи железнодорожного полотна во время приближения поезда. На вопрос, что он делает, тот ответил, что гуляет, но потом подтвердил, что хотел пустить состав под откос.

На допросе он рассказал, что проходил обучение диверсионной деятельности в Киеве, после чего приехал в Россию через Молдавию и Турцию.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, мужчину, который намеревался совершить теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали, задержали в Свердловской области. Задержанный — гражданин России 1962 года рождения. Он действовал по заданию украинского ГУР. Его завербовали украинские спецслужбы во Львове и направили в Россию. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте.