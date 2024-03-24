Москва, 25 марта, 2024, 00:44 — ИА Регнум. Число погибших в результате теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл» жителей Ярославской области возросло до двух человек. Об этом 24 марта сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Иван Шилов ИА Регнум

«Очень больно сообщать, но количество наших земляков, ставших жертвами чудовищного теракта в Подмосковье, увеличилось. До последнего надеялись, что Яна Коваленкова жива, но вести оказались неутешительными», — написал губернатор Ярославской области в своём Telegram-канале.

Также Михаил Евраев выразил соболезнования родным и близким погибшей и пообещал, что семье девушки окажутся необходимую помощь.

Как передавало ИА Регнум, в воскресенье вечером МЧС России опубликовало обновлённый список опознанных жертв теракта в Красногорске. По состоянию на 22:00 мск список погибших насчитывает 68 фамилий. В посольстве Республики Беларусь в России сообщили, что в результате теракта погибла гражданка Белоруссии. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян также заявила о гибели соотечественницы.

Теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Московской области произошёл в пятницу вечером, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». В здание ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. По последним данным СК России, в результате теракта погибли 137 человек. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области, число пострадавших достигло 182 человек.