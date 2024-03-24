Москва, 24 марта, 2024, 19:10 — ИА Регнум. Гражданка Белоруссии погибла в результате теракта в «Крокус Сити Холле», сообщили 24 марта в белорусском диппредставительстве в России.

Сергей Бобылев / РИА Новости

«С прискорбием сообщаем, что в списках погибших в результате теракта в Красногорске 22 марта 2024 года значится гражданка Республики Беларусь 1978 года рождения», — говорится в сообщении.

Посольство Белоруссии выразило соболезнование родным и близким погибшей.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта группа вооружённых людей вошла в здание «Крокус Сити Холла» и начала стрельбу. Затем прогремел взрыв и вспыхнул сильный пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

В СК 24 марта сообщили, что число погибших в теракте увеличилось до 137 человек, опознали 62 тела. Количество пострадавших выросло до 180 человек.

Силовики задержали 11 человек, в том числе всех четверых исполнителей теракта. Один из них рассказал, что ему предлагали полмиллиона рублей за убийство. Telegram-канал «112» сообщил, что один из террористов накануне теракта посещал «Крокус». В ФСБ заявили, что террористы имели контакты на украинской стороне и собирались скрыться.