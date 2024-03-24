Москва, 25 марта, 2024, 00:25 — ИА Регнум. Гражданка Армении погибла в результате теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске в Московской области. Об этом в воскресенье, 24 марта, сообщили в министерстве иностранных дел Армении.

Иван Шилов ИА Регнум

«По официальному подтверждению, среди погибших в результате прошедшего в Москве 22 марта теракта есть один гражданин Республики Армении», — приводит слова пресс-секретаря МИД Армении Ани Балаян официальный Telegram-канал внешнеполитического ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 24 марта в посольстве Республики Беларусь в России сообщили, что в результате теракта погибла гражданка Белоруссии. Диппредставительство выразило соболезнования родным и близким погибшей.

В воскресенье вечером МЧС России опубликовало обновлённый список опознанных жертв теракта в Подмосковье. По состоянию на 22:00 мск список погибших насчитывает 68 фамилий, из которых 30 мужчин и 38 женщин.

Теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошёл в пятницу, 22 марта, перед концертом группы «Пикник». Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. По последним данным Следственного комитета России, в результате теракта погибли 137 человек. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области, число пострадавших достигло 182 человек. 23 марта президент России Владимир Путин, выступая с обращением к российскому народу, объявил 24 марта днём общенационального траура.