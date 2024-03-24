Москва, 24 марта, 2024, 23:42 — ИА Регнум. МЧС России обновило список опознанных жертв теракта в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Обновлённый перечень в воскресенье вечером, 24 марта, опубликовал официальный сайт МЧС.

Евгений Биятов/РИА Новости

По состоянию на 22:00 мск список погибших насчитывает 68 фамилий, из которых 30 мужчин и 38 женщин. В предыдущем перечне, опубликованном МЧС России вечером 23 марта, было указано 29 фамилий.

По данным МЧС, опознать тела удалось с помощью проведения судебно-медицинских исследований. В ведомстве отметили, что список будет пополняться.

Как передавало ИА Регнум, теракт в ТРЦ «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошёл вечером 22 марта, перед концертом группы «Пикник». В здание ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. По факту произошедшего СК России возбудил уголовное дело о теракте.

По последним данным СК России, в результате теракта погибли 137 человек. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области, число пострадавших достигло 182 человек. 23 марта президент России Владимир Путин, выступая с обращением к российскому народу, объявил 24 марта днём общенационального траура.