Москва, 24 марта, 2024, 13:35 — ИА Регнум. Один из террористов накануне теракта посещал «Крокус Сити Холл». Об этом 24 марта сообщил Telegram-канал «112».

Кадр из видео

«Поход был связан с организацией теракта — посмотреть планировку, расположение постов охраны и просчитать пути отхода», — говорится в сообщении.

По словам собеседника канала, террористы несколько раз бывали в «Крокусе», к атаке они тщательно готовились.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3876588" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус» ворвались вооружённые люди и открыли огонь по посетителям. Затем в здании произошёл взрыв и начался пожар.

Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, погибли 133 человека. Как заявили в министерстве здравоохранения Подмосковья, на настоящий момент пострадали в теракте 154 человека.

Утром 23 марта недалеко от границы с Украиной задержали четырёх человек, непосредственно принимавших участие в теракте. В ФСБ заявили, что у террористов были контакты на украинской стороне.

Президент России Владимир Путин в обращении к нации объявил 24 марта днём общенационального траура по жертвам теракта.